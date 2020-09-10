Правительство дополнительно выделит 35 млрд на поддержку безработных
В четверг 10 сентября глава кабмина Михаил Мишустин заявил, что правительство планирует выделить 35 млрд рублей на выплаты безработным гражданам. Об этом сообщает РИА Новости.
Информацию о выплатах премьер озвучил во время заседания правительства, которое транслировалось в эфире телеканала "Россия-24". Премьер подчеркнул, что деньги предназначены для выплат пособий по всей стране, особенно в регионах. Он также добавил, что всего в этом году для поддержки потерявших работу граждан было зарезервировано 130 млрд рублей, большая часть которых уже потрачена.
Глава республики Адыгея Мурат Кумпилов оценил действия правительства и отметил, что благодаря подобным мерам регионы смогут минимизировать негативные последствия пандемии COVID-19.
Кроме того, на заседании обсуждалось выделение дополнительных 1,7 млрд рублей для пособий на детей младше трех лет в многодетных семьях. Деньги планируют направить в восемь регионов России.
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