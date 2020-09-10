Правительство дополнительно выделит 35 млрд на поддержку безработных

В четверг 10 сентября глава кабмина Михаил Мишустин заявил, что правительство планирует выделить 35 млрд рублей на выплаты безработным гражданам. Об этом сообщает РИА Новости.

Информацию о выплатах премьер озвучил во время заседания правительства, которое транслировалось в эфире телеканала "Россия-24". Премьер подчеркнул, что деньги предназначены для выплат пособий по всей стране, особенно в регионах. Он также добавил, что всего в этом году для поддержки потерявших работу граждан было зарезервировано 130 млрд рублей, большая часть которых уже потрачена.