Правительство дополнительно выделит 35 млрд на поддержку безработных

В четверг 10 сентября глава кабмина Михаил Мишустин заявил, что правительство планирует выделить 35 млрд рублей на выплаты безработным гражданам. Об этом сообщает РИА Новости.

Информацию о выплатах премьер озвучил во время заседания правительства, которое транслировалось в эфире телеканала "Россия-24". Премьер подчеркнул, что деньги предназначены для выплат пособий по всей стране, особенно в регионах. Он также добавил, что всего в этом году для поддержки потерявших работу граждан было зарезервировано 130 млрд рублей, большая часть которых уже потрачена.

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Глава республики Адыгея Мурат Кумпилов оценил действия правительства и отметил, что благодаря подобным мерам регионы смогут минимизировать негативные последствия пандемии COVID-19.

Кроме того, на заседании обсуждалось выделение дополнительных 1,7 млрд рублей для пособий на детей младше трех лет в многодетных семьях. Деньги планируют направить в восемь регионов России.


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ФОТО: Сайт правительства РФ / government.ru
ТЕГИ:БезработицаПравительство РоссииМихаил Мишустин
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