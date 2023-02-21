Французская Engie подала в суд на «Газпром экспорт» из-за недопоставок газа

Французская энергокомпания Engie в начале четвертого квартала прошлого года начала арбитражное разбирательство в отношении российского «Газпром экспорта», добиваясь в том числе признания неисполнения обязательств по поставкам топлива в рамках долгосрочных договоров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчет компании.

«Газпром» предупредил французскую Engie о сокращении поставок газа

Отмечается, что решение Engie связано со «значительной недопоставкой» по состоянию на середину июня 2022 года. В конце лета «Газпром экспорт» в одностороннем порядке сократил поставки топлива из-за разногласий сторон.

Французская компания намерена добиться выплаты штрафов по контракту и компенсации убытков, возникших из-за неисполнения договора со стороны российского холдинга.

В сентябре прошлого года «Газпром экспорт» приостановил поставки топлива Engie из-за неоплаты в полном объеме июльских поставок.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
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