Французская Engie подала в суд на «Газпром экспорт» из-за недопоставок газа

Отмечается, что решение Engie связано со «значительной недопоставкой» по состоянию на середину июня 2022 года. В конце лета «Газпром экспорт» в одностороннем порядке сократил поставки топлива из-за разногласий сторон.

Французская компания намерена добиться выплаты штрафов по контракту и компенсации убытков, возникших из-за неисполнения договора со стороны российского холдинга.

В сентябре прошлого года «Газпром экспорт» приостановил поставки топлива Engie из-за неоплаты в полном объеме июльских поставок.

