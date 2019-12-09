Повысить зарплаты решила каждая четвертая компания в России
Выросло число российских компаний, которые в следующем году планируют увеличить зарплаты своим сотрудникам. Как сообщает РБК, на этот готов пойти каждый четвертый работодатель, сообщает РБК,
Отмечается, что в 2018 году зарплаты сотрудникам повысили только 18 процентов компаний, в 2019 году их число возросло до 25%, отмечает Газета.ру
Опрошенные эксперты отмечают, что тенденция на увеличение зарплат говорит о том, что среди отечественных компаний выросла конкуренция за лучшие кадры.
Для многих работодателей стало очевидно, что выгоднее стимулировать повышением зарплат действующих сотрудников, нежели искать новых, передает Ura.ru.
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