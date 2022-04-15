Повседневные расходы россиян в марте увеличились на фоне спецоперации

Реальные расходы (с поправкой на инфляцию по данным Росстата) россиян в марте по сравнению с февралем 2022 года увеличились на 10,8%, при этом повседневные номинальные расходы граждан в марте к предыдущему месяцу выросли на 19,2%, свидетельствуют исследования холдинга «Ромир».

В годовой динамике индекс повседневных номинальных расходов подскочил на 46 процентных пунктов до 22%.