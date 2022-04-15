Повседневные расходы россиян в марте увеличились на фоне спецоперации

Реальные расходы (с поправкой на инфляцию по данным Росстата) россиян в марте по сравнению с февралем 2022 года увеличились на 10,8%, при этом повседневные номинальные расходы граждан в марте к предыдущему месяцу выросли на 19,2%, свидетельствуют исследования холдинга «Ромир».

В годовой динамике индекс повседневных номинальных расходов подскочил на 46 процентных пунктов до 22%.

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Самый большой рост индекса повседневных номинальных расходов отмечен в Приволжском федеральном округе (+21,5%). Меньше всего увеличились расходы в Уральском федеральном округе (+16,3%). В Москве индекс покупательской активности в марте составил 314% (+25,1%), в Санкт-Петербурге - 318% (+24,2%).

По словам исполнительного директора «Ромир» Инны Караевой, рост индекса в марте вызван ажиотажным спросом на товары непродуктового сектора, которые россияне стали закупать впрок. Это приведет в том числе к стагнации спроса в дальнейшем.


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ФОТО: РИА Новости
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