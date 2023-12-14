«Эра российского продукта»: Тимати о развитии и бизнес-перспективах в России

«Потрясающий год. Все устоялось. Ситуация в целом нас не сломала, сделала сильнее. Огромное количество конкурентов, которые агрессивно мешали развиваться, ушли, оставив свои бизнесы под ребрендинг российскому производителю. Сейчас настала эра российского производителя, российского продукта. У нас офигенная одежда, много классных брендов, которые пришли на смену. Хорошая еда. У нас огромное количество разработок, патентов, изобретений. Будем держаться в этой парадигме, будем развивать продукт внутри страны. Ситуация у нас стабильная, наблюдается серьезный рост», - сказал Тимати на открытии своего нового заведения двойного формата STARS COFFEE & DOMINO PIZZA.

Он отметил качественную косметологическую продукцию, которая по качеству оказалась не хуже знаменитых иностранных брендов, ранее ушедших с российского рынка.

«[Мои барбершопы] никаких проблем не испытали, абсолютно. Лишь некоторые бренды мы заменили на корейские, и к большому удивлению их продукция оказалась лучше по качеству. Потрясающие крема, пена из Арабских Эмиратов с обалденной «аромкой» и так далее. У нас нет какого-то дефицита, мы не испытываем в закупках никакой ущемленности. Огромное количество стран производит другой продукт, который не хуже американского или европейского», - признался музыкант.

При этом он признал тенденцию к росту цен из-за инфляции.

«Идет общая инфляция, и услуги сервиса обслуживания и общепитов дорожают. Но при этой инфляции уровень ВВП в стране тоже растет. Гигантские вливания в ВПК стимулируют сильный экономический рост», - подытожил рэпер.

Ранее продюсер Табриз Шахиди в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» включил Тимати в пятерку самых востребованных артистов для участия в новогодних корпоративах.

