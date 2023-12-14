«Эра российского продукта»: Тимати о развитии и бизнес-перспективах в России
Музыкант, продюсер и бизнесмен Тимати рассказал НСН об изменениях в предпринимательской среде после ухода западных конкурентов, а также поделился своим видением экономической ситуации в России.
Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) подвел с НСН итоги года в бизнес-сфере, рассказал о развитии российских предпринимателей после ухода иностранных компаний с отечественного рынка, а также признался, что благодаря санкциям, узнал о новой продукции, которая оказалась качественнее популярных брендов.
«Потрясающий год. Все устоялось. Ситуация в целом нас не сломала, сделала сильнее. Огромное количество конкурентов, которые агрессивно мешали развиваться, ушли, оставив свои бизнесы под ребрендинг российскому производителю. Сейчас настала эра российского производителя, российского продукта. У нас офигенная одежда, много классных брендов, которые пришли на смену. Хорошая еда. У нас огромное количество разработок, патентов, изобретений. Будем держаться в этой парадигме, будем развивать продукт внутри страны. Ситуация у нас стабильная, наблюдается серьезный рост», - сказал Тимати на открытии своего нового заведения двойного формата STARS COFFEE & DOMINO PIZZA.
Он отметил качественную косметологическую продукцию, которая по качеству оказалась не хуже знаменитых иностранных брендов, ранее ушедших с российского рынка.
«[Мои барбершопы] никаких проблем не испытали, абсолютно. Лишь некоторые бренды мы заменили на корейские, и к большому удивлению их продукция оказалась лучше по качеству. Потрясающие крема, пена из Арабских Эмиратов с обалденной «аромкой» и так далее. У нас нет какого-то дефицита, мы не испытываем в закупках никакой ущемленности. Огромное количество стран производит другой продукт, который не хуже американского или европейского», - признался музыкант.
При этом он признал тенденцию к росту цен из-за инфляции.
«Идет общая инфляция, и услуги сервиса обслуживания и общепитов дорожают. Но при этой инфляции уровень ВВП в стране тоже растет. Гигантские вливания в ВПК стимулируют сильный экономический рост», - подытожил рэпер.
Ранее продюсер Табриз Шахиди в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» включил Тимати в пятерку самых востребованных артистов для участия в новогодних корпоративах.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ФРГ поставила Украине вторую систему ПВО Patriot
- Мосгорсуд оставил Блиновскую под домашним арестом до конца января
- Выставка работ Павла Филонова откроется в парке «Зарядье» в Москве
- Осужденная журналистка Баязитова обжаловала приговор
- Госдума разрешила врачам скорой медицинское вмешательство без согласия пациента
- Финляндия закрыла все КПП на российской границе
- Под Астраханью семья из пяти человек отравилась угарным газом
- Российского посла вызвали в МИД Румынии после падения беспилотника
- Тамбов принял эстафету от Останкинской башни и поздравил НАШЕ Радио
- Минсельхоз работает над стабилизацией цен на яйца
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru