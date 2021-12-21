Поток газа по «Ямалу-Европе» остановлен после отказа «Газпрома» от бронирования
Физический поток газа по трубопроводу «Ямал – Европа» в Федеративную Республику Германия прекратился после отказа «Газпрома» бронировать на вторник, 21 декабря мощности прокачки. Такие данные представил газотранспортный оператор Gascade.
На этом фоне начались реверсные поставки голубого топлива по газопроводу «Ямал – Европа» из ФРГ в Польшу. Уточняется, что направление прокачки газа по трубопроводу зависит от заявок, которые оператору направляют клиенты.
В ноябре российский газовый концерн отказался от предварительного заказа дополнительных мощностей по транзиту через Польшу на декабрь. В последний месяц года «Газпром» применил посуточное бронирование мощностей на торгах. Холдинг приступил к сокращению объемов бронирования по газопроводу «Ямал – Европа» с 17 декабря.
Транснациональный газопровод Ямал - Европа проложен через территории четырех стран - России, Белоруссии, Польши и Германии.
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