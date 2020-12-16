Потери бюджета Москвы в 2020 г превысят 600 млрд руб

Потери бюджета Москвы в 2020 г превысят 600 млрд руб, приводит РИА Новости слова мэра Москвы Сергея Собянина.

По словам мэра, 300 млрд из них - это расходы на пандемию.

Как сообщалось ранее, общее число жертв пандемии коронавируса в столице превысило 10 тысяч.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусЭкономикаМосква
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