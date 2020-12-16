Потери бюджета Москвы в 2020 г превысят 600 млрд руб
16 декабря 202012:26
Потери бюджета Москвы в 2020 г превысят 600 млрд руб, приводит РИА Новости слова мэра Москвы Сергея Собянина.
По словам мэра, 300 млрд из них - это расходы на пандемию.
Как сообщалось ранее, общее число жертв пандемии коронавируса в столице превысило 10 тысяч.
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16 декабря 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru