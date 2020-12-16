Потери бюджета Москвы в 2020 г превысят 600 млрд руб

Еще 6 тысяч человек вылечились от коронавируса в Москве В Москве частные клиники могут подключить к вакцинации от COVID-19 В Москве стартовала V Международная олимпиада мегаполисов 60% москвичей считают, что найти работу в столице проще В выходные в Москву придет оттепель