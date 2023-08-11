Поступления в бюджет Москвы от самозанятых выросли более чем на треть

За первые шесть месяцев 2023 года самозанятые граждане внесли налогов в бюджет Москвы на 36% больше, чем за такой же период 2022 года. Об этом сообщил заммэра столицы Владимир Ефимов.



Он уточнил, что в этом году эта категория налогоплательщиков пополнила столичный бюджет более чем на 4,5 миллиарда рублей.



Ефимов отметил, что, начиная с 2019 года, самозанятые пополнили бюджет Москвы на 18,3 миллиарда рублей.



«На 1 июля в столице работали 1,39 миллиона самозанятых граждан, что составляет 18% от общего числа зарегистрированных в России», – подчеркнул вице-мэр.



Он также заметил, что за первое полугодие 2023 года их число в Москве увеличилось на 156 тысяч человек.



К преимуществам налогового режим самозанятых Ефимов отнёс простоту регистрации, автоматизированный режим передачи информации о полученных доходах, отсутствие обязанности предоставлять налоговую отчетность и использовать кассовую технику.



Чаще всего самозанятые работают в сфере перевозок и доставки, рекламе и маркетинге, а также в сдаче квартир в аренду и строительстве.



«Доход московских самозанятых с начала действия налогового режима – с 1 января 2019 года по 1 июля 2023-го – достиг 753 миллиардов рублей», – отметила глава столичного департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.



По её словам, за первое полугодие этого года их заработки превысили 158 миллиардов рублей.



Глава департамента также проинформировала о том, что с января по июнь 2023 года самозанятые выдали клиентам почти 46 миллионов чеков, что на 30% больше, чем годом ранее.



При этом средний размер чека вырос на 12% – до почти 3 тысяч рублей, добавила Багреева.



Открыть свое дело и оформить самозанятость в столице помогает служба занятости населения города Москвы.



По словам первого заместителя главы департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Александры Александровой, сервисами для успешного запуска и развития собственного дела воспользовались за последние три года свыше 35 тысяч жителей столицы.



Москва – город удобный для бизнеса и предпринимателей, в том числе молодых. Город помогает им на любом этапе развития своего дела: от идеи до выхода на международные рынки. Бизнесмены, в том числе и начинающие, могут участвовать в таких проектах, как «Московский акселератор», «Я – самозанятый»; конкурсах «Новатор Москвы», «Лидеры цифровой трансформации» и других. Благодаря мерам поддержки условия развития бизнеса в Москве становятся более комфортными.

