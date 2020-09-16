Постпред РФ при ЕС не видит угроз для реализации «Северного потока - 2»

Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что строительство "Северного потока-2" из-за инцидента с оппозиционером Алексеем Навальным не прекратится, но может задержаться. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на YouTube-канал "Соловьев Live".

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Постпред в эфире заявил, что окончание проекта не находится под угрозой, однако ограничения, которые могут быть вызваны вводом дополнительных санкций, способны задержать строительство газопровода.

По мнению Чижова, "Северный поток - 2" не входит в общеевропейский круг интересов, так как в большей степени в строительстве этого газопровода заинтересована Германия. Комментируя угрозу появления новых санкций, постпред отметил, что "атака" может пойти от США, а не от ЕС.

Он добавил, что исключение РФ из всемирной межбанковской системы SWIFT (что нередко называют в числе вероятных санкций) маловероятно. Дипломат объяснил, что санкции не могут ввести настолько быстро, и отметил, что это не является приоритетом внутриевропейской политики.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:Санкции ЕСЕвросоюзСеверный Поток-2
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