Постпред РФ при ЕС не видит угроз для реализации «Северного потока - 2»
Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что строительство "Северного потока-2" из-за инцидента с оппозиционером Алексеем Навальным не прекратится, но может задержаться. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на YouTube-канал "Соловьев Live".
Постпред в эфире заявил, что окончание проекта не находится под угрозой, однако ограничения, которые могут быть вызваны вводом дополнительных санкций, способны задержать строительство газопровода.
По мнению Чижова, "Северный поток - 2" не входит в общеевропейский круг интересов, так как в большей степени в строительстве этого газопровода заинтересована Германия. Комментируя угрозу появления новых санкций, постпред отметил, что "атака" может пойти от США, а не от ЕС.
Он добавил, что исключение РФ из всемирной межбанковской системы SWIFT (что нередко называют в числе вероятных санкций) маловероятно. Дипломат объяснил, что санкции не могут ввести настолько быстро, и отметил, что это не является приоритетом внутриевропейской политики.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,1 млн+5 670 / сут.
Умерли
18 917+132 / сут.
Выздоровели
890 тыс.+5 809 / сут.
- В Москве скончались еще 9 пациентов с COVID-19
- Правительство намерено сэкономить бюджет на зарплатах чиновников и вооружении
- Лукашенко освободил от должности посла Белоруссии в Латвии
- Силуанов: Сигареты подорожают на 20 рублей при повышении акциза
- РФ выдаст кредит Белоруссии в два этапа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru