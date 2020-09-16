Постпред РФ при ЕС не видит угроз для реализации «Северного потока - 2»

Постпред в эфире заявил, что окончание проекта не находится под угрозой, однако ограничения, которые могут быть вызваны вводом дополнительных санкций, способны задержать строительство газопровода.

По мнению Чижова, "Северный поток - 2" не входит в общеевропейский круг интересов, так как в большей степени в строительстве этого газопровода заинтересована Германия. Комментируя угрозу появления новых санкций, постпред отметил, что "атака" может пойти от США, а не от ЕС.

Он добавил, что исключение РФ из всемирной межбанковской системы SWIFT (что нередко называют в числе вероятных санкций) маловероятно. Дипломат объяснил, что санкции не могут ввести настолько быстро, и отметил, что это не является приоритетом внутриевропейской политики.

