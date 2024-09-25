Поставки яблок из Китая в Россию за год выросли в 2,9 раза
Поставки яблок из Китая в Россию за год выросли в 2,9 раза, следует из данных ассоциации «Руспродсоюз».
Так, с начала года Китай поставил 22,2 тысячи тонн яблок в Россию. В прошлом году поставки за такой же период составили всего 7,6 тысячи тонн. Цены на китайские яблоки упали за год на 24%, что сделало их более привлекательными для рынка.
Цены на яблоки в России продолжат расти. Это последствие майских заморозков в центральных регионах, где собирают значительную часть урожая. Финансовая поддержка правительства сдержит этот процесс, но сокращение урожая даст о себе знать, рассказал экс-замминистра сельского хозяйства и продовольствия РФ доктор экономических наук Леонид Холод.
Из-за майских заморозков урожай яблок сократился на 13%, рассказала глава Ягодного союза Ирина Козий «Радиоточке НСН».
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