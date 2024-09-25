Поставки яблок из Китая в Россию за год выросли в 2,9 раза, следует из данных ассоциации «Руспродсоюз».

Так, с начала года Китай поставил 22,2 тысячи тонн яблок в Россию. В прошлом году поставки за такой же период составили всего 7,6 тысячи тонн. Цены на китайские яблоки упали за год на 24%, что сделало их более привлекательными для рынка.