Поставки СПГ из России в Китай выросли на рекордные 47% в марте

Поставки сжиженного природного газа из РФ в Китай выросли на 47 % в марте, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.

Такие показатели стали максимальными за последние восемь месяцев. Так, Москва отправила Пекину 779 тысяч тонн товара, уступив лидерство по сбыту только Австралии и Катару.

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Главное таможенное управление КНР также сообщило, что Россия по итогам 2023 года поставила в Китай восемь миллионов тонн сжиженного природного газа на 5,18 миллиарда долларов. Рост объема поставок за этот период составил 23% по сравнению с 2022 годом.

При этом цена на российский газ для Китая будет снижена на 28% в сравнении со стоимостью поставок в европейские страны, сообщил Bloomberg со ссылкой на макропрогноз Минэкономики РФ. Отмечается, что такой уровень скидки будет предоставлен Китаю уже до 2027 года, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Кирилл Кухмарь
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