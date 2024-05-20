Поставки СПГ из России в Китай выросли на рекордные 47% в марте

Поставки сжиженного природного газа из РФ в Китай выросли на 47 % в марте, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.

Такие показатели стали максимальными за последние восемь месяцев. Так, Москва отправила Пекину 779 тысяч тонн товара, уступив лидерство по сбыту только Австралии и Катару.