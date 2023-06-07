Поставки российских ABS для автозаводов начнутся с 1 июля

Заместитель главы Минпромторга Василий Шпак заявил, что в Костроме запускается локальное производство антиблокировочных тормозных систем (ABS), сообщает РИА Новости.

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По его словам, серийные поставки отечественных систем российским автопроизводителям начнутся с 1 июля.

«Мы и дальше планируем увеличивать долю российских электронных компонентов в автопроме, а также локализовывать недостающую электронную архитектуру», — заключил Шпак.

Ранее кабмин РФ до 1 февраля 2024 года продлил действие упрощённого техрегламента по выпуску отечественных автомобилей, допускающих производство без ABS, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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