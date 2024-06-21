Глава Минсельхоза: Пошлины на экспорт зерна из РФ снизятся с 1 июля
Пошлины на экспорт российского зерна снизятся с 1 июля. Об этом заявила министр сельского хозяйства Оксана Лут, передает РИА Новости.
Как отметила глава Минсельхоза, решение о «корректировке пошлины в сторону уменьшения» приняла комиссия по таможенно-тарифному регулированию.
«Поэтому до 1 июля мы ждем снижения, уже принятия постановления правительства по этому вопросу, и с 1 июля у нас пошлина будет скорректирована», — указала Лут.
При этом министр подчеркнула, что ожидается рост биржевых цен на пшеницу как внутри страны, так и в мире.
Между тем замглавы Россельхознадзора Антон Кармазин заявил о росте экспорта российского зерна. По его словам, с начала года РФ нарастила экспорт на 14% по сравнению с аналогичным периодом в 2023 году, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru