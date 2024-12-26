Поставки мандаринов из Абхазии в РФ в декабре превысили их объем за весь прошлый сезон

Абхазия в октябре-декабре поставила в Россию 30 тысяч тонн мандаринов, что на пять тысяч тонн больше, чем за весь прошлый сезон, сообщила пресс-секретарь Краснодарской таможни по городу Сочи Марина Жупанова, передает «Интерфакс».

По ее словам, из Абхазии поступает до тысячи тонн мандаринов в сутки, таможенный контроль проходят более 200 грузовых машин.