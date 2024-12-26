Поставки мандаринов из Абхазии в РФ в декабре превысили их объем за весь прошлый сезон
Абхазия в октябре-декабре поставила в Россию 30 тысяч тонн мандаринов, что на пять тысяч тонн больше, чем за весь прошлый сезон, сообщила пресс-секретарь Краснодарской таможни по городу Сочи Марина Жупанова, передает «Интерфакс».
По ее словам, из Абхазии поступает до тысячи тонн мандаринов в сутки, таможенный контроль проходят более 200 грузовых машин.
Сезон поставок завершается в конце января-начале февраля. В этом году перед Новым годом поставки увеличены в разы, если сравнивать с прошлым сезоном.
На российском рынке не будет дефицита мандаринов, однако на фоне неурожая в Турции и Испании они могут подорожать, с прилавков цитрусовые исчезнут, только если будут попытки ограничить рост цен, заявила ранее глава Ягодного союза Ирина Козий «Радиоточке НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru