Поставки китайского пива в Россию выросли почти вдвое
Китай в 1,8 раза нарастил поставки пива в Россию в феврале 2025 года в годовом выражении. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на таможенную службу КНР.
Уточняется, что импорт китайского пива достиг максимальных показателей с октября прошлого года и составил $2,4 млн в денежном выражении. В месячном выражении поставки выросли в 1,6 раза.
В китайском экспорте Россия заняла третье место — впереди оказались Мьянма ($5,4 млн) и ОАЭ ($2,6 млн). Также Китай активно поставляет пиво на Украину и в Новую Зеландию (по $1,4 млн).
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в 2024 году Россия по сравнению с 2023 годом в три раза меньше стала поставлять в Евросоюз фруктов, орехов и овощей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru