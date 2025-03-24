Поставки китайского пива в Россию выросли почти вдвое

Уточняется, что импорт китайского пива достиг максимальных показателей с октября прошлого года и составил $2,4 млн в денежном выражении. В месячном выражении поставки выросли в 1,6 раза.

В китайском экспорте Россия заняла третье место — впереди оказались Мьянма ($5,4 млн) и ОАЭ ($2,6 млн). Также Китай активно поставляет пиво на Украину и в Новую Зеландию (по $1,4 млн).

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в 2024 году Россия по сравнению с 2023 годом в три раза меньше стала поставлять в Евросоюз фруктов, орехов и овощей.

