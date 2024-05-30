Поставки электроэнергии из России в Китай снизились на 20% в 2024 году, сообщили в компании «Интер РАО», передает ТАСС. Аналитики связывают это с ростом потребления на Дальнем Востоке, а также ремонтом генерирующего оборудования.

При этом отмечается, что экспорт российского электричества вырос в направлении Казахстана, Киргизии и Монголии.