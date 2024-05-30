Поставки электроэнергии из России в Китай снизились на 20% в 2024 году

Поставки электроэнергии из России в Китай снизились на 20% в 2024 году, сообщили в компании «Интер РАО», передает ТАСС. Аналитики связывают это с ростом потребления на Дальнем Востоке, а также ремонтом генерирующего оборудования.

При этом отмечается, что экспорт российского электричества вырос в направлении Казахстана, Киргизии и Монголии.

Поставки СПГ из России в Китай выросли на рекордные 47% в марте

Все более значимым покупателем электроэнергии из России становится именно Казахстан. Так, в январе—марте поставки в республику выросли на 29% по сравнению с тем же периодом 2023 года, что составило почти 50% всего экспорта из РФ.

Аналитики фиксируют рост поставок с июля прошлого года. Общее потребление в Казахстане за первый квартал превысило 32,2 млрд кВт/ч, то есть республика покрыла поставками из России около 3% спроса, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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