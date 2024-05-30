Поставки электроэнергии из России в Китай снизились на 20% в 2024 году
Поставки электроэнергии из России в Китай снизились на 20% в 2024 году, сообщили в компании «Интер РАО», передает ТАСС. Аналитики связывают это с ростом потребления на Дальнем Востоке, а также ремонтом генерирующего оборудования.
При этом отмечается, что экспорт российского электричества вырос в направлении Казахстана, Киргизии и Монголии.
Все более значимым покупателем электроэнергии из России становится именно Казахстан. Так, в январе—марте поставки в республику выросли на 29% по сравнению с тем же периодом 2023 года, что составило почти 50% всего экспорта из РФ.
Аналитики фиксируют рост поставок с июля прошлого года. Общее потребление в Казахстане за первый квартал превысило 32,2 млрд кВт/ч, то есть республика покрыла поставками из России около 3% спроса, передает «Радиоточка НСН».
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