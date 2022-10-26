«Поставили перед фактом»: «СберМегаМаркет» закрывает в России пункты выдачи заказов

Некоторые владельцы помещений получили уведомления от компании «СММ-Ритейл» о закрытии пунктов выдачи заказов «СберМегаМаркета». Источники НСН сообщили, что в уведомлениях говорится об оптимизации затрат из-за «нестабильной геополитической и экономической ситуации в стране».

«До нас довели на этой неделе такое решение – поставили перед фактом. По всей стране расторгаются договоры. Срок один – до 30 ноября», - рассказал НСН специалист договорного отдела Александр Черемных.

НСН отправила официальный запрос в «Сбермегамаркет».

В сентябре 2021 года «КоммерсантЪ» сообщал, что «Сбер» начал открывать собственные пункты выдачи заказов для маркетплейса «СберМегаМаркет». До конца 2021 года планировалось открыть около 400 точек по стране, в том числе 100 в Москве и Подмосковье.

«СберМегаМаркет» был создан на основе российского маркетплейса Goods.ru. 28 января 2021 года Сбер, группа «М.Видео-Эльдорадо» и основатель goods.ru Александр Тынкован подписали соглашение о намерениях по совместному развитию маркетплейса, который тогда оценивался в 10 миллиардов рублей, говорилось в пресс-релизе банка.

