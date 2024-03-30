Посол заявил, что Перу хотела бы расширить экспорт кофе в Россию

Как напомнил дипломат, Перу давно поставляет кофе в РФ.

«Но мы бы хотели превратить российский рынок в один из главных импортеров нашего кофе. Для этого посольство Перу планирует организовать в мае мероприятие по продвижении перуанского кофе в Москве, чтобы привлечь новых российских предпринимателей», — рассказал Родригес.

Как отметил посол, Перу — первый экспортер органического кофе и один из главных экспортеров этого сырья в мире.

