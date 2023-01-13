Посол в Анкаре заявил об отсутствии прогресса в вопросе экспорта российской агропродукции

Как отметил дипломат, к настоящему времени на экспорт поставлено 17 млн тонн украинского зерна, пишет RT. При этом наблюдаются «географические искажения» в распределении продовольствия.

«Нельзя назвать благополучной ситуацию, касающуюся нашей сельхозпродукции. Не отмечено прогресса в выполнении подписанного между РФ и ООН меморандума по нормализации экспорта российской сельхозпродукции», — рассказал Ерхов.

По его словам, российская сторона по-прежнему сталкивается с блокировкой банковских платежей, непомерно высокими страховыми тарифами, отсутствием доступа к портам, пишет «Свободная пресса».

Дипломат сообщил о задержках в бесплатной доставке удобрений бедным странам: Нидерланды отправили незначительную часть грузов в Малави, однако Латвия, Эстония и Бельгия продолжают удерживать российскую продукцию в своих портах. Кроме того, из порта Южный не вывозят сырье аммиака, используемое для производства удобрений.

«Возобновлению вывоза аммиака препятствует только Киев. Мы ведем речь о 2,5 млн тонн сырья в год, достаточного для производства 7 млн тонн удобрений, что позволит прокормить 200 млн человек», — пояснил Ерхов.

Посол подчеркнул, что ситуация демонстрирует, кто спекулирует на потребностях стран Африки, Азии и Латинской Америки, преследуя при этом корыстные цели.

