Посол в Анкаре заявил об отсутствии прогресса в вопросе экспорта российской агропродукции
Россия пока не наблюдает прогресса в вопросе экспорта своей сельхозпродукции, предусмотренном соответствующим меморандумом о взаимопонимании с ООН. Об этом заявил посол РФ в Турции Алексей Ерхов в интервью газете Yeni Şafak.
Как отметил дипломат, к настоящему времени на экспорт поставлено 17 млн тонн украинского зерна, пишет RT. При этом наблюдаются «географические искажения» в распределении продовольствия.
«Нельзя назвать благополучной ситуацию, касающуюся нашей сельхозпродукции. Не отмечено прогресса в выполнении подписанного между РФ и ООН меморандума по нормализации экспорта российской сельхозпродукции», — рассказал Ерхов.
По его словам, российская сторона по-прежнему сталкивается с блокировкой банковских платежей, непомерно высокими страховыми тарифами, отсутствием доступа к портам, пишет «Свободная пресса».
Дипломат сообщил о задержках в бесплатной доставке удобрений бедным странам: Нидерланды отправили незначительную часть грузов в Малави, однако Латвия, Эстония и Бельгия продолжают удерживать российскую продукцию в своих портах. Кроме того, из порта Южный не вывозят сырье аммиака, используемое для производства удобрений.
«Возобновлению вывоза аммиака препятствует только Киев. Мы ведем речь о 2,5 млн тонн сырья в год, достаточного для производства 7 млн тонн удобрений, что позволит прокормить 200 млн человек», — пояснил Ерхов.
Посол подчеркнул, что ситуация демонстрирует, кто спекулирует на потребностях стран Африки, Азии и Латинской Америки, преследуя при этом корыстные цели.
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