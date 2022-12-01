Посол Таиланда заявил, что страна готова экспортировать в Россию автозапчасти

Он отметил, что некоторые российские компании и местные органы власти ранее проявили интерес к покупке запчастей в Таиланде.

«Но мы все еще ждем от них подробных списков, будут ли это легковые, грузовые автомобили или другие конкретные модели, и объем, который им требуется», - сказал дипломат.

Ранее Иран подписал с российской стороной меморандум об экспорте своих автомобилей на 300 миллионов долларов, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

