Посол Таиланда заявил, что страна готова экспортировать в Россию автозапчасти

Бангкок готов экспортировать в Россию автозапчасти, ждет от российских компаний подробного списка по объемам и характеристикам для поставок. Об этом сообщил в интервью РИА Новости посол Таиланда в РФ Сасиват Вонгсинсават.

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Он отметил, что некоторые российские компании и местные органы власти ранее проявили интерес к покупке запчастей в Таиланде.

«Но мы все еще ждем от них подробных списков, будут ли это легковые, грузовые автомобили или другие конкретные модели, и объем, который им требуется», - сказал дипломат.

Ранее Иран подписал с российской стороной меморандум об экспорте своих автомобилей на 300 миллионов долларов, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТаиландРоссия
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