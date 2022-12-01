Посол Таиланда заявил, что страна готова экспортировать в Россию автозапчасти
Бангкок готов экспортировать в Россию автозапчасти, ждет от российских компаний подробного списка по объемам и характеристикам для поставок. Об этом сообщил в интервью РИА Новости посол Таиланда в РФ Сасиват Вонгсинсават.
Он отметил, что некоторые российские компании и местные органы власти ранее проявили интерес к покупке запчастей в Таиланде.
«Но мы все еще ждем от них подробных списков, будут ли это легковые, грузовые автомобили или другие конкретные модели, и объем, который им требуется», - сказал дипломат.
Ранее Иран подписал с российской стороной меморандум об экспорте своих автомобилей на 300 миллионов долларов, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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