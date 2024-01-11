Посол Спринчан: Беспорядки в Эквадоре не повлияют на поставки бананов в РФ
Беспорядки в Эквадоре не должны повлиять на поставки бананов в Россию. Такое заявление сделал посол России в латиноамериканской стране Владимир Спринчан в эфире канала «Россия 24».
Он отметил, что производители, экспортеры и транспортники заинтересованы в сохранении важного для эквадорской экономики российского рынка. По словам посла, задержки на дорогах небольшие и быстро компенсируются.
Ранее доктор экономических наук, профессор Леонид Холод в интервью НСН заявлял, что стоимость бананов выросла из-за подорожания валютной и транспортной составляющей, передает «Радиоточка НСН».
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