Посол Спринчан: Беспорядки в Эквадоре не повлияют на поставки бананов в РФ

Он отметил, что производители, экспортеры и транспортники заинтересованы в сохранении важного для эквадорской экономики российского рынка. По словам посла, задержки на дорогах небольшие и быстро компенсируются.

Ранее доктор экономических наук, профессор Леонид Холод в интервью НСН заявлял, что стоимость бананов выросла из-за подорожания валютной и транспортной составляющей, передает «Радиоточка НСН».

