Посол Спринчан: Беспорядки в Эквадоре не повлияют на поставки бананов в РФ

Беспорядки в Эквадоре не должны повлиять на поставки бананов в Россию. Такое заявление сделал посол России в латиноамериканской стране Владимир Спринчан в эфире канала «Россия 24».

«Руспродсоюз» не увидел сложностей с поставками бананов из Эквадора

Он отметил, что производители, экспортеры и транспортники заинтересованы в сохранении важного для эквадорской экономики российского рынка. По словам посла, задержки на дорогах небольшие и быстро компенсируются.

Ранее доктор экономических наук, профессор Леонид Холод в интервью НСН заявлял, что стоимость бананов выросла из-за подорожания валютной и транспортной составляющей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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