Посол России в Финляндии: Торговые отношения двух стран «практически обрушились»

«Что касается возможного влияния членства (Финляндии. — НСН) в НАТО на российско-финляндские торгово-экономические отношения, то здесь, к сожалению, наша двухсторонняя торговля уже практически обрушилась в результате варварских экономических санкций Евросоюза в отношении России, к которым Финляндия дисциплинированно присоединилась», — отметил дипломат в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Кузнецова, товарооборот резко упал, многие инвестпроекты заморожены, а финский бизнес уходит или уже ушел с отечественного рынка, пишет RT. Дипломат считает, что восстановление торгово-экономических отношений Москвы и Хельсинки будет достаточно болезненным и займет много времени.

