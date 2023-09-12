Посол Капур: Индия не платит за российскую нефть рупиями

Индия рассчитывается за поставки российской нефти только в твердой валюте, заявил посол страны в Москве Паван Капур. Об этом дипломат рассказал на полях Восточного экономического форума.

ЦБ счел незначительным объем зависших на счетах рупий

Как отметил Капур, Индия ни разу за последние 18 месяцев не покупала нефть из РФ за рупии.

«Только в твердых валютах. Я бы хотел это прояснить», — цитирует посла РИА Новости.

Ранее замглавы МИД России Андрей Руденко сообщил о проблеме «зависших» рупий на счетах российских экспортеров. По словам дипломата, индийская сторона знает о возникших сложностях и прилагает усилия для решения вопроса, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости
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