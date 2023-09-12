Посол Капур: Индия не платит за российскую нефть рупиями
Индия рассчитывается за поставки российской нефти только в твердой валюте, заявил посол страны в Москве Паван Капур. Об этом дипломат рассказал на полях Восточного экономического форума.
Как отметил Капур, Индия ни разу за последние 18 месяцев не покупала нефть из РФ за рупии.
«Только в твердых валютах. Я бы хотел это прояснить», — цитирует посла РИА Новости.
Ранее замглавы МИД России Андрей Руденко сообщил о проблеме «зависших» рупий на счетах российских экспортеров. По словам дипломата, индийская сторона знает о возникших сложностях и прилагает усилия для решения вопроса, пишет RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин оценил потери ВСУ при контрнаступлении в 71 тысячу человек
- Экс-премьер Украины Азаров заявил о серьезных проблемах со здоровьем Зеленского
- Путин высказался о своем участии в президентских выборах
- Путин назвал недопустимым появление гетто в России
- Путин: Не понимаю, зачем Чубайс удрал из России
- Путин предложил учредить День воссоединения РФ с новыми регионами
- Путин назвал преследованием по политическим мотивам уголовные дела против Трампа
- Путин пожелал здоровья осудившему спецоперацию Воложу
- Посол Капур: Индия не платит за российскую нефть рупиями
- Боец ВСУ рассказал о четырехдневном ожидании плена
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru