Посол Капур: Индия не платит за российскую нефть рупиями

Как отметил Капур, Индия ни разу за последние 18 месяцев не покупала нефть из РФ за рупии.

«Только в твердых валютах. Я бы хотел это прояснить», — цитирует посла РИА Новости.

Ранее замглавы МИД России Андрей Руденко сообщил о проблеме «зависших» рупий на счетах российских экспортеров. По словам дипломата, индийская сторона знает о возникших сложностях и прилагает усилия для решения вопроса, пишет RT.

