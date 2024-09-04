Посол Ерхов: В Турции «выдавливают» компании, занятые транзитом товаров в Россию

Стало известно, что Турция договорилась с США о реализации «схемы соблюдения санкций», введенных Вашингтоном против Москвы. Как пишет обозреватель газеты Hürriyet Ханде Фырат, американские власти сначала будут уведомлять Турцию о потенциальных нарушениях ее компаниями антироссийских ограничений.

Турция с 2023 года юридически соблюдает ряд антироссийских санкций, но до сих пор партнеры находили пути обхода, заявил гендиректор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопуло «Радиоточке НСН».

