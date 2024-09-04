Посол Ерхов: В Турции «выдавливают» компании, занятые транзитом товаров в Россию

В Турции фактически «выдавливают» компании, занятые транзитом товаров в Россию, заявил посол России в Анкаре Алексей Ерхов, передает РИА Новости.

По его словам, банки страны просто блокируют переводы и закрывают счета компаниям, которые взаимодействуют с Россией.

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Стало известно, что Турция договорилась с США о реализации «схемы соблюдения санкций», введенных Вашингтоном против Москвы. Как пишет обозреватель газеты Hürriyet Ханде Фырат, американские власти сначала будут уведомлять Турцию о потенциальных нарушениях ее компаниями антироссийских ограничений.

Турция с 2023 года юридически соблюдает ряд антироссийских санкций, но до сих пор партнеры находили пути обхода, заявил гендиректор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопуло «Радиоточке НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
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