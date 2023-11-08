Посол Белоруссии: Товарооборот с Россией по итогам года составит $50 млрд

Товарооборот России и Белоруссии по итогам 2023 года составит 50 миллиардов долларов. Об этом заявил белорусский посол в Москве Дмитрий Крутой в ходе презентации Белорусского инвестиционного форума.

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По его словам, устойчивый рост товарооборота за девять месяцев текущего года составил 11%. Крутой отметил, что для Минска подобный товарооборот является очень серьезным достижением.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что товарооборот России и Латинской Америки за последние пять лет прибавил 25%. По его словам, вырос российский экспорт таких товаров, в которых нуждаются страны Латинской Америки. Это, указал президент, в частности, удобрения, пшеница и нефтепродукты, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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