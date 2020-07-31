Apple объявила о переносе выпуска новой серии iPhone
Компания Apple официально объявила, что новые модели iPhone в этом году будут выпущены на несколько недель позже обычного. Об этом сообщают Bloomberg и The Verge со ссылкой на финансового директора Apple Inc. Луку Маэстри, заявление которого прозвучало во время телеконференции с инвесторами компании.
Как правило, Apple представляет новые линейки смартфонов в середине сентября, и до конца месяца они поступают в продажу. Как предполагают журналисты, в этом году новые айфоны появятся в октябре.
Слухи о возможном переносе выпуска новых продуктов Apple ходили ещё весной: на производственный процесс повлияла пандемия коронавируса. Официально в компании не называют причины отсрочки.
Предполагается, что в этом году Apple выпустит смартфоны двенадцатого поколения с поддержкой технологии 5G.
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