Apple объявила о переносе выпуска новой серии iPhone

Компания Apple официально объявила, что новые модели iPhone в этом году будут выпущены на несколько недель позже обычного. Об этом сообщают Bloomberg и The Verge со ссылкой на финансового директора Apple Inc. Луку Маэстри, заявление которого прозвучало во время телеконференции с инвесторами компании.

Как правило, Apple представляет новые линейки смартфонов в середине сентября, и до конца месяца они поступают в продажу. Как предполагают журналисты, в этом году новые айфоны появятся в октябре.

Слухи о возможном переносе выпуска новых продуктов Apple ходили ещё весной: на производственный процесс повлияла пандемия коронавируса. Официально в компании не называют причины отсрочки.

Предполагается, что в этом году Apple выпустит смартфоны двенадцатого поколения с поддержкой технологии 5G.

