Пользователи пожаловались на перебои в работе Spotify

Проблемы в работе цифрового музыкального сервиса Spotify возникли в ряде стран. Об этом сообщает портал Downdetector. Больше всего жалоб поступает из Великобритании, Испании, США, Нидерландов и Австралии. В России о незначительных проблемах в работе сервиса сообщают юзеры в Москве.

Отмечается, что 92% пользователей указывают на проблему с прослушиванием музыки онлайн.