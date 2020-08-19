Пользователи пожаловались на перебои в работе Spotify
Проблемы в работе цифрового музыкального сервиса Spotify возникли в ряде стран. Об этом сообщает портал Downdetector. Больше всего жалоб поступает из Великобритании, Испании, США, Нидерландов и Австралии. В России о незначительных проблемах в работе сервиса сообщают юзеры в Москве.
Отмечается, что 92% пользователей указывают на проблему с прослушиванием музыки онлайн.
Между тем, в начале июля сообщалось, что на устройствах Apple по всему миру произошел глобальный технический сбой. Об этом пишет издание The Verge. Источник подчеркивает, что владельцы iPhone и iPad заявляли о безуспешных попытках запустить некоторые приложения, в частности, Viber, Spotify, Tinder и другие. Они сообщают, что при нажатии на иконку программы открывались, однако «вылетали» через несколько секунд.
Отмечается, что точная причина сбоя пока не известна, однако, согласно первым отчетам, он мог произойти из-за неполадок в работе Facebook SDK.
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