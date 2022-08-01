«Уральские авиалинии» до 29 октября продлили отмену рейсов на юг России
Авиакомпания «Уральские авиалинии» объявила, что рейсы в Краснодар, Симферополь, Анапу, Геленджик, Ростов-на-Дону и Воронеж отменены до 29 октября, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
В сообщении говорится, что отмена касается также рейсов из упомянутых городов.
«При наличии авиабилетов с вылетами до 29.10.2022 в/из вышеуказанных аэропортов вы можете преоформить их на ближайшие даты (+\- 4 дня) от первоначального вылета, в следующие города: Минеральные Воды, Сочи, Калининград, Санкт- Петербург, Махачкала, Владикавказ, Москва (кроме авиабилетов, оформленных по субсидированному тарифу)», - отметили в «Уральских авиалиниях».
В пресс-службе добавили, что количество мест для переоформления ограничено.
Ранее «Уральские авиалинии» объявили об отмене рейсов в некоторые аэропорты южных регионов страны до конца сентября.
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