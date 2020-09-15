Популярность рубля подскочила при переводах из России
Российская национальная валюта резко приобрела популярность в качестве инструмента при совершении трансграничных переводов. Такую статистику обнародовал Банк России.
Как уточняет регулятор, такие показатели отмечались во втором квартале текущего года, когда в стране действовали карантинные меры в связи скоронавирусом. Так, при переводе средств из России доля рубля увеличилась почти до 26%, а доллар США и евро, например, наоборот потеряли часть этого финансового сектора, снизившись до 45% и почти 23% соответственно.
При этом, как отмечает Газета.ру, при совершении переводов в Россию чаще всего применялся доллар — 58,1%. Рубль, правда, также прибавил, достигнув примерно 19%, а доля евро в свою очередь показала спад до 20,7%.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru