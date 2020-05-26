Поморье и НАО подготовят общую программу социально-экономического развития
Власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа подготовят совместную программу по экономической интеграции и социально-экономического развития двух регионов. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Поморья Александр Цыбульский. Он озвучил итоги сегодняшнего совещания с участием врио главы НАО Юрия Бездудного у вице-премьера - полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.
Программа будет разработана вместе с Минвостокразвития. Цыбульский выразил надежду, что её реализация дат быстрый положительный социальный и экономический эффект. Предполагается качественное улучшение социально-экономического положения двух регионов. Речь идёт о создание новых рабочих мест, диверсификации экономики каждого из регионов в условиях интеграции.
В свою очередь полпред президента подчеркнул, что целью программы должно стать также улучшение жизни граждан. Трутнев поручил Минвостокразвития совместно с главами регионов доработать раздел стратегии развития Арктики, посвященный НАО и Архангельской области.
Руководители Архангельской области и НАО подписали 13 мая меморандум о намерении создать новый субъект федерации путем объединения. Окончательное решение будет вынесено на референдум.
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