Объединительные мотивы Архангельска и Нарьян-Мара

В настоящее время административная конструкция такова, что Ненецкий административный округ одновременно является и самостоятельным регионом и частью Архангельской области. В просторечии – «матрешка», кстати, не единственная в России. Первый намек на движение к объединению можно было усмотреть в решении президента Путина назначить временно исполняющим обязанности губернатора Архангельской области Александра Цыбульского, который до этого возглавлял как раз Ненецкий АО, а Юрий Бездудный (нынешний врио главы округа) был его заместителем. Место архангельского губернатора стало вакантным 2 апреля, когда с этого поста подал в отставку Игорь Орлов. Его уход политологи объясняли «токсичностью» истории с попыткой строительства мусорного полигона Шиес. Теперь в региональной повестке тема отходов уступит вопросам объединения.

Регионы не сопоставимы ни по площади, ни по населению – по этим показателям в лидерах Архангельская область, где живет 1,13 миллиона человек более чем на полмиллиона квадратных километров. Тогда как в НАО проживает всего 44,1 тысячи, более половины которых – в Нарьян-Маре, а остальные рассеяны по самому малонаселенному в стране округу, площадь которого составляет 176 тысяч квадратных километров. При этом округ богат полезными ископаемыми: часть его территории входит в так называемую Тимано-Печорскую нефтегазоносную провинцию. Неудивительно, что основные доходы регионального бюджета НАО связаны с добычей нефти и газа, и в дотациях со стороны федерального центра округ не нуждается. В отличие от Архангельской области, которая прочно укоренилась в списке дотационных субъектов РФ с госдолгом в 30 миллиардов рублей. Одной из причин объединения двух субъектов и может являться намерение перераспределить доходы от нефтегазодобычи в пользу более населенной территории. Правда, теперь доходы бюджета НАО в условиях обвала цен на нефть тоже могут уменьшиться. Вместе с тем, регион оценивают как весьма перспективный, в частности, с точки зрения залежей редких и ценных металлов и даже алмазов. Предполагается, что в составе укрупненной Архангельской области у НАО будет больше шансов на ускоренное развитие.

После подписания губернаторами меморандума о намерении следующим шагом Архангельская и Нарьян-Мара должно стать официальное выдвижение этой инициативы и ее одобрение президентом. После этого в этих регионах должен состояться референдум, для положительного исхода которого требуются голоса более половины жителей обоих субъектов в поддержку объединения. Далее глава государства вносит в Госдуму законопроект об образовании нового региона, который затем должны одобрить двумя третями голосов обе палаты российского парламента.

