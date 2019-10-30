Польский Lotus намерен взыскать с РФ компенсацию за «испорченную нефть»

Польский нефтеперерабатывающий концерн Lotos оценивает расходы, связанные с поставкой «испорченной нефти» из России, и будет просить компенсацию после того как их установит. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя компании.



«Мы намерены требовать компенсацию от российских поставщиков за чрезмерные расходы, как только узнаем, каковы эти затраты в конечном итоге», - цитирует агентство представителя Lotus Ярослава Кавула.

Других подробностей агентство не приводит.

Ранее сообщалось, что замглавы белорусского концерна «Белнефтехим» Светлана Гурина, заявила о поиске Белоруссией замены российской нефти. Член совета по международным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в эфире НСН назвал подобные действия со стороны Белоруссии буквальным шантажом России.

