По словам профессора, в последние годы политика Польши стала более антироссийской и проамериканской и более скептически настроенной по отношению к Германии, пишет РИА ФАН. Кучиньский считает, что после начала «решительных» шагов Варшавы по «освобождению» от поставок российского газа Польша продолжает «портить кровь» РФ и ФРГ своей независимой энергетической политикой. Кроме того, польские власти активно противодействуют газопроводу «Северный поток-2», однако после смены президента в США стало ясно, что проект реализуют несмотря на задержку строительства.

«В двух словах речь шла о том, чтобы Германия стала огромным газовым хабом для этой части континента, а сырье, разумеется, поступало бы из России по "Северному потоку-1" и "Северному потоку-2"», — подчеркивает эксперт.

В свою очередь, Польша благодаря строительству трубопровода Baltic Pipe и наращиванию мощностей СПГ-терминалов станет независимой от России и Германии и может превратиться в «хаб, который будет конкурировать с Германией, используя при этом нероссийские источники поставок».

Кучиньский утверждает, что Варшава нацелена на предоставление разным странам возможности выбрать направление импорта газа, и это является одной из причин «яростных нападок» на власти Польши.

