В Польше «уличили» «Газпром» в ненужности «Северного потока -2»
3 ноября 202118:46
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3 ноября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru