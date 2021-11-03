В Польше «уличили» «Газпром» в ненужности «Северного потока -2»

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:ПольшаГазпромСеверный Поток-2
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