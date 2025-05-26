Польские аграрии призвали запретить ввоз российских огурцов

Отмечается, что соответствующие требования были выдвинуты на фоне новостей о том, что Россия в марте 2025 года стала ключевым поставщиком огурцов в Польшу.

Гвиздала заявил, что ввоз российских огурцов в страну, в том числе и через Белоруссию, стоило бы запретить «с началом боевых действий и политическим решением о поддержке Украины». По его мнению, в стране сложилась парадоксальная ситуация: с одной стороны, Варшава помогает Киеву, с другой — закупает продукцию из Белоруссии и России.

Глава ассоциации также указал на якобы недобросовестную конкуренцию между производителями из Польши и России: если Польша использует заметно подорожавший уголь для обогрева теплиц, то у России есть собственные энергоресурсы. Таким образом, российским производителям выращивание огурцов обходится значительно дешевле.

Ранее Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA) США зафиксировало вспышку заболеваемости сальмонеллезом в нескольких штатах из-за употребления в пищу огурцов, сообщает РЕН ТВ.

