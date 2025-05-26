Польские аграрии призвали запретить ввоз российских огурцов
Польские производители огурцов потребовали воспрепятствовать ввозу овощей из России. Об этом сообщил польский портал О2 со ссылкой на главу польской Ассоциации производителей томатов и огурцов в теплицах Лукаша Гвиздалу.
Отмечается, что соответствующие требования были выдвинуты на фоне новостей о том, что Россия в марте 2025 года стала ключевым поставщиком огурцов в Польшу.
Гвиздала заявил, что ввоз российских огурцов в страну, в том числе и через Белоруссию, стоило бы запретить «с началом боевых действий и политическим решением о поддержке Украины». По его мнению, в стране сложилась парадоксальная ситуация: с одной стороны, Варшава помогает Киеву, с другой — закупает продукцию из Белоруссии и России.
Глава ассоциации также указал на якобы недобросовестную конкуренцию между производителями из Польши и России: если Польша использует заметно подорожавший уголь для обогрева теплиц, то у России есть собственные энергоресурсы. Таким образом, российским производителям выращивание огурцов обходится значительно дешевле.
Ранее Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA) США зафиксировало вспышку заболеваемости сальмонеллезом в нескольких штатах из-за употребления в пищу огурцов, сообщает РЕН ТВ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Польские аграрии призвали запретить ввоз российских огурцов
- Работа аэропорта Ярославля вновь временно ограничена
- Движение поездов в Белгородской области после подрыва полотна восстановлено
- Во Вьетнаме 10 человек пропали без вести при крушении перевозившего уголь судна
- Худрук РАМТ стал лауреатом «Хрустального Турандота»
- Боец РФ за время украинского плена похудел почти на 40 кг
- Гладков отправил в отставку главу Грайворонского округа Бондарева
- «Кофе Хауз» могут признать банкротом
- Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировали в Чили
- СМИ: ФСИН отказала «битцевскому маньяку» Пичушкину в переводе в другую колонию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru