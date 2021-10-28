Польская компания попросила «Газпром» снизить цены на газ

По его мнению, основанием для принятия подобного решения является «неординарная ситуация» на оптовом рынке Европы, в частности, беспрецедентный рост цен на природный газ.

В заявлении PGNiG говорится, что в «Газпром» и «Газпром экспорт» было направлено письмо с просьбой пересмотреть цену на газ, поставляемый в соответствии с соглашением 1996 года, в сторону её снижения, «чтобы текущая рыночная ситуация могла быть учтена в процессе пересмотра условий».

Ранее PGNiG подписала с молдавской компанией Energocom соглашение о поставке в Молдавию пробной партии в объёме одного млн кубометров «голубого топлива», сообщает «Свободная пресса».