Польская компания попросила «Газпром» снизить цены на газ

Председатель правления польской энергетической компании PGNiG Павел Маевский заявил о наличии возможности снизить стоимость газа, который поставляется по заключенному с «Газпромом» Ямальскому контракту, сообщает пресс-служба предприятия.

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По его мнению, основанием для принятия подобного решения является «неординарная ситуация» на оптовом рынке Европы, в частности, беспрецедентный рост цен на природный газ.

В заявлении PGNiG говорится, что в «Газпром» и «Газпром экспорт» было направлено письмо с просьбой пересмотреть цену на газ, поставляемый в соответствии с соглашением 1996 года, в сторону её снижения, «чтобы текущая рыночная ситуация могла быть учтена в процессе пересмотра условий».

Ранее PGNiG подписала с молдавской компанией Energocom соглашение о поставке в Молдавию пробной партии в объёме одного млн кубометров «голубого топлива», сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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