Польша увеличила транзитный тариф на российский газ на 16,5%
Тариф на транзит российского газа по участку газопровода «Ямал — Европа» в Польше увеличен по решению Управления по регулированию энергетики (URE) страны, сообщает Газета.ru
Увеличение стоимости транзита российского газа по польской территории в 2021 составит 16,55% в сравнении с существующим тарифом.
Напомним, контракт на транзит газа из России через Польшу по газопроводу «Ямал — Европа» истек 17 мая. По этой газовой ветке российское топливо шло в Германию. Ежегодный объем поставок составлял около 33 млрд кубометров. В новых экономических условиях «Газпром» вынужден бронировать мощности трубопровода «Ямал — Европа» посредством аукционов.
Ранее НСН писала, что завершение контракта с Польшей на транзит в Европу российского газа привел к тому, что голубое топливо де-факто перестало транспортироваться через трубопровод «Ямал — Европа».
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