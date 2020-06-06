Польша увеличила транзитный тариф на российский газ на 16,5%

Напомним, контракт на транзит газа из России через Польшу по газопроводу «Ямал — Европа» истек 17 мая. По этой газовой ветке российское топливо шло в Германию. Ежегодный объем поставок составлял около 33 млрд кубометров. В новых экономических условиях «Газпром» вынужден бронировать мощности трубопровода «Ямал — Европа» посредством аукционов.

Ранее НСН писала, что завершение контракта с Польшей на транзит в Европу российского газа привел к тому, что голубое топливо де-факто перестало транспортироваться через трубопровод «Ямал — Европа».

