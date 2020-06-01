Газопровод «Ямал-Европа» заработал после четырёх дней простоя

Немецкий газотранспортный оператор Gascade сообщил о начале поставок через Белоруссию и Польшу по газопроводу «Ямал-Европа». Одновременно прекратился реверсный поток газа из Германии в Польшу, отмечает «Интерфакс».

Прокачка по газопроводу «Ямал — Европа» вновь приостановлена

Поставки газа по трубопроводу «Ямал-Европа» сократились в конце мая после того, как 17 мая закончился долгосрочный контракт на транзит российского топлива через польский участок трубы. После этого мощности распределяли на суточных и внутридневных аукционах, однако 28 мая грузоотправители не стали их бронировать. В итоге в последние четыре дня поставки газа по газопроводу «Ямал-Европа» полностью прекратились.

Вместе с тем, на аукционе на июнь были выкуплены 93% мощностей польского участка трубы.

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ФОТО: РИА Новости
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