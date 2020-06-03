Польша решила взыскать с «Газпрома» 50 млн евро

«Газпром» не единственная энергетическая компания, которую за последнее время оштрафовала Польша. В ноябре 2019 года UOKiK потребовал от французского газового гиганта Engie почти 45 млн долларов за «постоянные и необоснованные» отказы в отправке запрошенных документов, передает RT.



В середине мая истек многолетний контракт между «Газпромом» и Польшей на транспортировку российского газа по территории страны. Варшава отказалась продлевать контракт, в результате чего объемы прокачки топлива снизились, отмечает Ura.ru

СМИ сообщали, что в отдельные дни объемы поставок газа по трубопроводу «Ямал — Европа» падали практически до нуля.

