Польша решила взыскать с «Газпрома» 50 млн евро

Комитет конкуренции и защиты потребителей (UOKiK) Польши инициировал дело в отношении «Газпрома» по обвинению в отсутствии сотрудничества в ходе антимонопольного расследования.

Варшава обвиняет российскую компанию в непредоставлении информации по делу о строительстве газопровода «Северный поток-2», в результате в Польше «Газпрому» грозит штраф в размере 50 млн евро.

Отказ от транзитного договора с Польшей выгоден «Газпрому»

«Газпром» не единственная энергетическая компания, которую за последнее время оштрафовала Польша. В ноябре 2019 года UOKiK потребовал от французского газового гиганта Engie почти 45 млн долларов за «постоянные и необоснованные» отказы в отправке запрошенных документов, передает RT.

В середине мая истек многолетний контракт между «Газпромом» и Польшей на транспортировку российского газа по территории страны. Варшава отказалась продлевать контракт, в результате чего объемы прокачки топлива снизились, отмечает Ura.ru

СМИ сообщали, что в отдельные дни объемы поставок газа по трубопроводу «Ямал — Европа» падали практически до нуля.

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ФОТО: РИА Новости / Иван Руднев
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