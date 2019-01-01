Польша приостановила получение российской нефти

Польша уведомила Белоруссию об остановке транзита нефти по нефтепроводу «Дружба», направив телефонограмму от компании PERN, сообщило в агентство «БелТА» со ссылкой на главного инженера ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Андрея Вериго.

В 22:00 по варшавскому времени польская сторона прекратила транспортировку нефти в Польшу в пункте «Адамово» на неопределенный срок.

Информацию об остановке транзита в польском направлении подтвердила также пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Марина Костюченко. Она в беседе с «БелТА» отметила, что компания уже «в течение недели бьет тревогу в связи с поставками некачественной нефти, поступающей с российской стороны».

«Дружба» — крупнейшая в мире система магистральных нефтепроводов. Маршрут проходит от Самары до Брянска затем до Мозыря, после чего разветвляется на 2 участка: северный (по территории Белоруссии, Польши, Германии, Латвии и Литвы) и южный (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии).

