Половину моногородов в России пустят под нож

В документе отмечается, что в 2020 году в рамках госпрограммы о развитии моногородов планировалось «провести сплошной пересмотр перечня моногородов» в результате чего этот список может быть существенно сокращен.

Ранее правительство РФ разработало новую программу развития моногородов, пишет Ura.ru, так как старая была признана неэффективной. Развивать моногорода планируется за счет привлечения инвестиций. Кроме того, выяснилось, что зарплата зарплата гендиректора Фонда развития моногородов Ирины Макиевой была даже выше расходов бюджета некоторых моногородов, сообщила Счетная палата РФ по итогам проверки.

Ранее в эфире НСН музыкант, лидер группы «Калинов мост» Дмитрий Ревякин посетовал на разруху и запустение, которые царят в моногородах. «Это уже не тренд, это уже беда, и это уже приобретает такие лавинообразные последствия. И ничего с этим не сделать. По моим наблюдениям, население растет только в двух городах – Новосибирск и Екатеринбург, это я про крупные говорю. А в таких, например, как Иркутск, Чита, Красноярск, Омск, Томск, население сокращается. А про малые города что говорить, особенно про моногорода, которые на каком-то предприятии основывались, конечно, они все в запустении. Разруха, деградация. Уничтожение - уже можно так говорить. Как после войны», - отметил музыкант.

