Как после войны. Ревякин о запустении малых городов России

Шокирующие данные предала огласке на этой неделе вице-премьер по соцвопросам Татьяна Голикова. Порционно. Сначала она сообщила о катастрофической убыли населения России. Только за четыре месяца этого года россиян стало меньше на 149 тысяч. К тому же, со слов Голиковой, регионы в погоне за «красивой» статистикой занижали данные о смертности по таким причинам как онкология или, например, ДТП. Через пару дней вице-премьер отдельно коснулась проблемы оттока населения из малых городов: минус полтора миллиона. Сейчас, по данным Татьяны Голиковой, в двух тысячах малых городов проживает порядка 23 миллионов человек.

Тенденция приобрела необратимый характер. Уверенность в этом высказал в эфире НСН лидер группы «Калинов Мост» Дмитрий Ревякин. За время гастролей уроженец Новосибирска повидал массу российских городов и весей. Картина, по его словам, довольно мрачная.

«Это уже не тренд, это уже беда, и это уже приобретает такие лавинообразные последствия. И ничего с этим не сделать. По моим наблюдениям, население растет только в двух городах – Новосибирск и Екатеринбург, это я про крупные говорю. А в таких, например, как Иркутск, Чита, Красноярск, Омск, Томск, население сокращается. А про малые города что говорить, особенно про моногорода, которые на каком-то предприятии основывались, конечно, они все в запустении. Разруха, деградация. Уничтожение - уже можно так говорить. Как после войны».

В подходе органов госуправления к вопросам внутренней миграции населения Дмитрий Ревякин усматривает некий план, в который развитие тех же малых городов совершенно не вписывается.

«Это уже бесполезные страдания. Потому что система заточена на то, чтобы уничтожать это все. Изменения могут быть только в том случае, если поменяется система. Застраивают Московскую область, застраивают окрестности Санкт-Петербурга. Это такой план, скажем так».

Кто бы ни был автором этого плана (если он, конечно, действительно существует), последствия его для страны в целом могут оказаться весьма трагичными. Что последует за вымиранием малых городов, для Дмитрия Ревякина совершенно очевидно.