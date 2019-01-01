Как после войны. Ревякин о запустении малых городов России
Лидер группы «Калинов мост» о сокращении численности российского населения и бегстве жителей из малых городов
Шокирующие данные предала огласке на этой неделе вице-премьер по соцвопросам Татьяна Голикова. Порционно. Сначала она сообщила о катастрофической убыли населения России. Только за четыре месяца этого года россиян стало меньше на 149 тысяч. К тому же, со слов Голиковой, регионы в погоне за «красивой» статистикой занижали данные о смертности по таким причинам как онкология или, например, ДТП. Через пару дней вице-премьер отдельно коснулась проблемы оттока населения из малых городов: минус полтора миллиона. Сейчас, по данным Татьяны Голиковой, в двух тысячах малых городов проживает порядка 23 миллионов человек.
Тенденция приобрела необратимый характер. Уверенность в этом высказал в эфире НСН лидер группы «Калинов Мост» Дмитрий Ревякин. За время гастролей уроженец Новосибирска повидал массу российских городов и весей. Картина, по его словам, довольно мрачная.
«Это уже не тренд, это уже беда, и это уже приобретает такие лавинообразные последствия. И ничего с этим не сделать. По моим наблюдениям, население растет только в двух городах – Новосибирск и Екатеринбург, это я про крупные говорю. А в таких, например, как Иркутск, Чита, Красноярск, Омск, Томск, население сокращается. А про малые города что говорить, особенно про моногорода, которые на каком-то предприятии основывались, конечно, они все в запустении. Разруха, деградация. Уничтожение - уже можно так говорить. Как после войны».
В подходе органов госуправления к вопросам внутренней миграции населения Дмитрий Ревякин усматривает некий план, в который развитие тех же малых городов совершенно не вписывается.
«Это уже бесполезные страдания. Потому что система заточена на то, чтобы уничтожать это все. Изменения могут быть только в том случае, если поменяется система. Застраивают Московскую область, застраивают окрестности Санкт-Петербурга. Это такой план, скажем так».
Кто бы ни был автором этого плана (если он, конечно, действительно существует), последствия его для страны в целом могут оказаться весьма трагичными. Что последует за вымиранием малых городов, для Дмитрия Ревякина совершенно очевидно.
«Придет другое значит население, если вымрут. Как говорится, свято место пусто не бывает. Несмотря на то, что мы живем в тяжелейшем климате, в наших широтах жить очень сложно, но, ничего, придут. Обязательно придут. Кто-то же придет?»
Конечно, придут. Поэтому дети самых прозорливых родителей уже сегодня изучают китайский.
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