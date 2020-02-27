Полковника-миллиардера Захарченко обвинили в новых взятках на 1,5 млрд

Следственный комитет РФ предъявил новое обвинение уже отбывающему наказание в колонии за коррупцию бывшему сотруднику антикоррупционного главка МВД РФ (ГУЭБиПК) Дмитрию Захарченко. Ему вменяют взяточничество на сумму почти в 1,5 млрд рублей, сообщает РЕН ТВ. Бывший сотрудник МВД получил эти средства от компаний «Газпром автоматизация» и «1520» за общее покровительство.

По словам адвоката экс-полковника Александра Горбатенко, свою вину Захарченко не признает.