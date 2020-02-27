Полковника-миллиардера Захарченко обвинили в новых взятках на 1,5 млрд
Следственный комитет РФ предъявил новое обвинение уже отбывающему наказание в колонии за коррупцию бывшему сотруднику антикоррупционного главка МВД РФ (ГУЭБиПК) Дмитрию Захарченко. Ему вменяют взяточничество на сумму почти в 1,5 млрд рублей, сообщает РЕН ТВ. Бывший сотрудник МВД получил эти средства от компаний «Газпром автоматизация» и «1520» за общее покровительство.
По словам адвоката экс-полковника Александра Горбатенко, свою вину Захарченко не признает.
Дмитрий Захарченко арестован в сентябре 2016 года по обвинению в получении взяток в особо крупном размере. В квартире его сестры было обнаружено 9 млрд рублей. Его приговорили по обвинению в коррупции к 12 годам и шести месяцам колонии, а также лишили звания полковника и наград. Захарченко также выписан штраф на 118 млн рублей.
На днях СМИ нашли нового миллиардера в погонах. Это бывший сотрудник МВД России, экс-официальный представителя МВД России в Абхазии полковник Сергей Терентьев. Эксперты НСН заявили, что Россия начала широкомасштабную борьбу с коррупцией, но некоторые нашли лазейку.
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