Политолог: Восстановление ДНР и ЛНР потребует инвестиций на 1 трлн рублей
Луганскую и Донецкую народные республики нужно будет восстанавливать практически с нуля после их вхождения в состав России, на эти цели потребуется около 1 трлн рублей. Об этом заявил политолог, доцент НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.
«За время существования независимой Украины, власти только все высасывали из Донецкой и Луганской областей, ничего не вкладывали в них. Поэтому после присоединения ДНР и ЛНР России придется восстанавливать их практически с нуля, инвестировав около триллиона рублей, чтобы подтянуть эти регионы до российских стандартов», — отметил эксперт в беседе с РИА Новости.
Суздальцев указал, что промышленность регионов понесла колоссальные потери: не работают крупнейшие металлургические заводы, производившие машиностроительное и шахтное оборудование предприятия. По мнению политолога, в ДНР и ЛНР прежде всего следует стабилизировать ситуацию, пишет «Свободная пресса».
Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что на ремонт и строительство зданий и инфраструктуры в Донбассе может уйти два-три года, для этого к восстановлению следует привлечь дополнительных специалистов, напоминает РИА ФАН.
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