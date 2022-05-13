Политолог предрек экономический рост в России после начала восстановления Донбасса

«Опыт мировой экономики показывает, что когда начинается восстановление после военных действий, происходит экономический рост темпами, превышающими 10% в год. Если для этого есть ресурсы — а ресурсы у нас есть: у нас и бюджет профицитный, и деньги есть, и энергоресурсы… И когда запускается проект по восстановлению и по интеграции — это дает мощнейший импульс для экономического роста», — приводит слова Лосева РИА Новости.

Политолог добавил, что направленные на это средства «вернутся сторицей и не будут вызывать инфляцию». По словам Лосева, процесс восстановления загрузит предприятия России и Донбасса, которые будут интегрированы в экономику РФ, кроме того, это даст стимул потребительскому спросу в стране, пишет «Свободная пресса».

