Политолог предрек экономический рост в России после начала восстановления Донбасса

Экономический рост ожидается в России после начала восстановления территорий Донбасса, считает член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев.

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«Опыт мировой экономики показывает, что когда начинается восстановление после военных действий, происходит экономический рост темпами, превышающими 10% в год. Если для этого есть ресурсы — а ресурсы у нас есть: у нас и бюджет профицитный, и деньги есть, и энергоресурсы… И когда запускается проект по восстановлению и по интеграции — это дает мощнейший импульс для экономического роста», — приводит слова Лосева РИА Новости.

Политолог добавил, что направленные на это средства «вернутся сторицей и не будут вызывать инфляцию». По словам Лосева, процесс восстановления загрузит предприятия России и Донбасса, которые будут интегрированы в экономику РФ, кроме того, это даст стимул потребительскому спросу в стране, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияДонбасс
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