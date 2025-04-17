Экономисты ждут понижения ключевой ставки ЦБ до 18% к концу 2025 года

Брать кредиты предприятия начнут, когда ключевая ставка выйдет в район 15%, заявил НСН экономист Георгий Остапкович.

В ближайшее время ключевая ставка ЦБ сохранится на уровне 21%, ее незначительное понижение не приведет к повышению кредитной активности, заявил НСН глава Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Аналитики описали сценарии «мягкой посадки» и «шока» в экономике России. При «мягкой посадке» Россию ждет управляемое торможение экономики и снижение инфляции до 6,5–7% по итогам года, прогнозируют в «Эксперт РА», в таком случае ключевая ставка снизится до 18–19% к декабрю, передает РБК. Сценарий с дополнительными шоками подразумевает околонулевой рост в экономике. Остапкович уверен, что пока нет предпосылок для снижения инфляции.

Путин заявил об улучшении ситуации с инфляцией в России
«Что касается ключевой ставки, ЦБ должен держать ставку на уровне 21%, потому что инфляция практически не замедляется. Замедляется кредитование, но это тоже не очень хороший сигнал. Потребление уменьшается, меньше создается продукции. Я думаю, что в апреле и мае никакой турбулентности со ставкой не будет, она будет на уровне 21%», - объяснил он.

По его словам, до конца года ключевая ставка может снизиться до 18%.

«Сейчас не имеет смысла опускать ее до 19%, для экономики это одинаковая ситуация. Брать кредиты предприятия начнут, когда ставка выйдет в район 15%. Инфляция начинает снижаться за четыре-шесть кварталов после повышения ставки, то есть через полтора года. По итогам года вполне реально снижение ставки до 18%. Такой прогноз и дает Центробанк», - добавил собеседник НСН.

Банк России может в мае начать снижать ключевую ставку, считает глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
ТЕГИ:ИнфляцияКлючевая СтавкаЦентробанк

Горячие новости

Все новости

партнеры