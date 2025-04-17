В ближайшее время ключевая ставка ЦБ сохранится на уровне 21%, ее незначительное понижение не приведет к повышению кредитной активности, заявил НСН глава Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Аналитики описали сценарии «мягкой посадки» и «шока» в экономике России. При «мягкой посадке» Россию ждет управляемое торможение экономики и снижение инфляции до 6,5–7% по итогам года, прогнозируют в «Эксперт РА», в таком случае ключевая ставка снизится до 18–19% к декабрю, передает РБК. Сценарий с дополнительными шоками подразумевает околонулевой рост в экономике. Остапкович уверен, что пока нет предпосылок для снижения инфляции.