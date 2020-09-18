Покупки иностранной валюты в России побили шестилетний рекорд
Россияне заметно увеличили покупки иностранной валюты в мае и июне текущего года, свидетельствуют данные Центробанка. Особенно увеличился спрос на большие суммы.
Так, в мае и июне было много желающих купить валюту на сумму от $2001 до $5000. Совокупный объём покупки составил $1,194 миллиарда – максимум для этих двух месяцев за последние шесть лет, пишут «Известия». Кроме того, россияне стали чаще покупать валюту на сумму свыше $5 тысяч: с мартовских $44,21 миллиона объём покупки в мае вырос до $310,6 миллиона, а в апреле до $607,2 миллиона. Показатель июня стал месячным рекорда за период с ноября 2018 года, говорится в материале.
По оценкам опрошенных изданием экспертов, сейчас ситуация всё больше становится похожа на 2014 год, когда произошёл обвал рубля, и россияне берут валюту из опасений девальвации. Дополнительные опасения вызывает неопределённость насчёт экономических последствий пандемии.
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