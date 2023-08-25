Подведены итоги конкурса «Лучшие практики наставничества города Москвы - 2023»

Итоги конкурса «Лучшие практики наставничества города Москвы – 2023», проходившего в рамках нацпроекта «Производительность труда», подвели на Московском урбанфоруме, рассказали в департаменте экономической политики и развития, входящем в комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы.

«Конкурс лучших наставников проводился в Москве впервые с целью поощрения достижений и талантов наставников. Заявки на участие подали 60 столичных компаний. Все они представили на конкурс проекты очень высокого уровня по обучению и адаптации новых сотрудников. Мы возьмем на вооружение лучшие из этих практик и распространим их на другие столичные предприятия», - сказала министр правительства Москвы, глава департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

Так, в номинации «Прорывные технологии производительности труда» победил производитель высокотехнологичных изделий компания «Кронштадт», в номинации «Профессиональное развитие молодежи» победу одержало предприятие «Мосгортранс», в номинации «Цифровые инновации на предприятии» выбился в лидеры производитель оптики «Айкрафт», в номинации «Лучшие практики наставничества по повышению производительности труда» чемпионом стало ООО «АТП Центральный округ», работающее под брендом «Грузовичкоф», а в номинации «Наставничество в социальной сфере» лучшим из лучших признали ГБУ Москвы «Дирекция образовательных программ в сфере культуры и искусства».

Уточняется, что всем финалистам дадут специальные призы, а о лучших наставниках расскажут самые медийные СМИ. Победители конкурса также получат возможность заявиться на всероссийский этап конкурса лучших практик наставничества.

Стоит отметить, что нацпроект «Производительность труда» является мерой господдержки бизнеса, обеспечивающей увеличение объемов выпускаемой продукции и сокращение производственных издержек без дополнительных затрат. В частности, в столице нацпроект реализуется с начала прошлого года. Планируется, то до конца 2024 года в нем поучаствует 441 предприятие.

