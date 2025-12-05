Подведены итоги 20-го Национального рейтинга прозрачности закупок

В Москве 5 декабря наградили лидеров Национального рейтинга закупок (НРПЗ-2025). Торжественная церемония прошла в Торгово-промышленной палате Российской Федерации.

На мероприятии традиционно присутствовали представители государственных структур и ведущие эксперты отрасли. Председатель организационного комитета проекта Виктор Симоненко выступил перед участниками и представил результаты исследования, которое проводилось в рамках НРПЗ-2025.

Эксперты проанализировали свыше 3,2 млн закупочных процедур на общую сумму более 15,8 трлн рублей. Исследование проводилось за период 2-го полугодия 2024 года и 1-го полугодия 2025 года. Полученные данные помогли выявить основные тенденции российского рынка государственных и муниципальных закупок.

«Главная цель нашего проекта ­— развитие добросовестной конкуренции на рынке и совершенствование закупочных процессов. Сегодня Национальный рейтинг прозрачности закупок стал полноценным инструментом обратной связи между заказчиками, поставщиками и органами власти. Это исследование помогает оценить эффективность и зрелость системы госзаказа во всей нашей стране», — отметил Виктор Симоненко.

На основании анализа экспертами был сформирован Рейтинг прозрачности - 2025. В классе федеральных государственных заказчиков лидерами стали Министерство энергетики Российской Федерации, Федеральное агентство по делам молодёжи, Федеральная служба по труду и занятости, Министерство иностранных дел Российской Федерации, Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации.

На региональном уровне в число победителей вошли: город Москва, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Тамбовская область, Саратовская область, Чувашская Республика - Чувашия, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Смоленская область, город Севастополь, Республика Саха (Якутия).

На муниципальном уровне — Сургут, Южно-Сахалинск, Краснодар, Владивосток, Симферополь, Нижний Новгород, Хабаровск, Сургутский район ХМАО-Югра, Смоленск, Челябинск, Ставрополь.

Полный список победителей и номинантов доступен на сайте проекта НРПЗ.

