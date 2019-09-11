Подсчитаны траты россиян на бытовые услуги

Коммунальные услуги жителям России обходятся в среднем в 3008 рублей. При этом больше всех платят за ЖКУ в Казани и Москве (5970 и 3937 рублей соответственно), меньше остальных — в Воронеже и Волгограде (1496 и 1537 рублей). Об этом говорится в исследовании сервиса «Яндекс. Деньги». Эксперты сравнивали платежи за январь — август 2019 года и за такой же период годом ранее, отмечает Ura.ru.

Расходы россиян на домашний интернет и сотовую связь за год выросли на 9 и 11 процентов соответственно, а на телевидение и онлайн-кинотеатры — уменьшились на 13 процентов. Платное телевидение обходится россиянам в среднем в 880 рублей в месяц. Дороже всего оно для жителей Воронежа - 1033 рубля. В Новосибирске самый маленький платеж - 633 рубля.

Средний чек за сотовую связь по стране составляет 344 рубля. Однако у жителей Волгограда уходит на ее оплату 671 рубль в месяц – больше всего в России. Мало – всего 238 рублей в среднем – обходится мобильная связь жителям Омска.

Ранее экономист Никита Кричевский в эфире НСН рассказал, как отучить россиян соглашаться на заработок в конверте.



